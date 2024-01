Congratulations to our very own #Airman , 2nd Lt. Madison Marsh, aka Miss Colorado — who was just crowned @MissAmerica 2024! Marsh is the first active duty servicemember to ever win the title. #AimHigh

Hey wij houden ook van straaljagers are you saying there's a chance? Maar even voor de volledigheid, omdat Madison Marsh' volledige verhaal dat pas 22 jaar duurt niet in de kop paste: "Following her mother's death in 2018 from pancreatic cancer, 2Lt Marsh turned her efforts to cancer research, founding the Whitney Marsh Foundation, and raising more than $250,000 for cancer research. As a graduate intern at Harvard Medical School, she uses artificial intelligence to detect pancreatic cancer."

En dat dus bovenop haar masterdiploma in astronomie, haar huidige masterstudie Publiek Beleid aan de Harvard Kennedy School én officiersschap binnen U.S. Air Force.

Evenzo voor de volledigheid, even over haar exacte F16-status binnen de Amerikaanse luchtmacht. Op haar 16e behaalde ze haar vliegbrevet al, afgelopen jaar slaagde ze als officier aan de U.S. Air Force Academy en werd ze geselecteerd voor een opleidingstraject tot F16-piloot, maar technisch is ze dus nog geen volwaardig F16-piloot. Maar hey, wij ook niet.

De Insta van de Vlaardingerbroek Assault Wing ziet u hier, haar kroning en FOX-interview na de breek. Moraal van het verhaal: Arische yanks kunnen het nog steeds winnen van twee POC's, maar dan moet je dus wel de vrouwelijke Johnny Kim (1984, Navy Seal, arts, astronaut) zijn.