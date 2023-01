Dat delen van Oekraine graag bij Rusland wilden, ben ik niet met je eens. Er zijn polls van voor deze oorlog (voor 2014) die zeggen dat 80 - 90% van de mensen daar gewoon in Oekraïne wilden blijven.

Of het nu nog zinvol is die gebieden terug te veroveren vraag ik me af. De meeste pro-Kiev bewoners zijn ofwel gevlucht, of gedeporteerd of zijn doodsbang en alleen bezig met overleven of daar nu Russen of Oekrainers de baas zijn.

Mijn inschaatting is dat ondanks de retoriek uit Kiev, Zelenski zal stoppen zodre de Russen terug op ongeveer de lijnen van 2014 zijn. Om dan "op aandringen van de VS" in een good-cop bad-cop spel, te onderhandelen met de Russen.