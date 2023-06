Opmerkelijk. Chef Wagner Group prijst de kwaliteit van het Oekraïense offensief

Het zwaartepunt van het Oekraïense offensief en de Russische verdediging is op dit moment nog steeds het gehucht Makarivka (maps). De berichten waren moeilijk bij te houden, mogelijk wisselde het gehucht in 48 uur wel vijf keer van rechtmatig heerser. Maar volgens Russische MilBloggers aan de Russische frontlinie lijkt Makarivka nu toch wel definitief in Oekraïense handen.

Russische MilBlogger Rybar claimt dat de Russische verdedigingslinie teruggedrongen is tot zo'n 700 meter ten Zuiden van Makarivka. Romanov schrijft: "After a day and a lot of announcements about our counterattacks, Makarivka still remains under the control of the AFU." WarGonzo meldt: "The situation in Makarivka remains extremely difficult. But thanks to the courage of our guys, the Armed Forces of Ukraine were not able to push through this front." We durven te vermoeden dat WarGonzo met "this front" eigenlijk de verdedigingslinie 700 meter onder Makarivka bedoelt, maar het naar goed gebruik zo positief mogelijk opschrijft. Ook het gehucht Storozheve (maps) vlak boven Makarivka is sinds vandaag in Oekraïense handen.

Ondertussen vraagt Poetin zichzelf hardop af of hij een nieuwe poging moet doen om Kiev te veroveren.

In ander nieuws lijkt het er sterk op dat de veldcommandant van 1/3 van Ruslands slagkracht - Kadyrovs Tsjetsjeense TikTok-compagnie - zwaargewond is geraakt door een Oekraïense aanval met Britse Storm Shadow kruisraketten. Het gaat om Tsjetsjeens/Russisch """parlements"""lid Adam Delimkhanov (wiki). Kindkeizertje Kadyrov plaatste het onderstaande paniekbericht in zijn Telegram, waarin hij Oekraïense inlichtingendiensten smeekt om informatie, nadat hij hem maar liefst 200 keer tevergeefs probeerde te bellen. Russische media berichten ondertussen dat Delimkhanov inderdaad gewond is geraakt, maar nog wel in leven is.

Er gaan geruchten dat de Wagner Group de locatie van Delimkhanov doorspeelde aan Oekraïne.

Het Russische dilemma

Chief Master Sergeant Valeriy Markus speerpunt 47th Brigade over sfeer/voortgang

Kadyrovs rechterhand niet te bereiken. Volgens RU media gewond, maar in leven

Een voor Rusland rampzalige HIMARS-aanval

O.a. dit moet Oekraïne dus nog inzetten

Zie je zelden: dual mounted .50's

Deze doet het nog

Doen het ook nog

Wat een toestand