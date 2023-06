Russia Day gisteren. Volstrekt hallucinante video om de moed erin te houden

Natuurlijk nog steeds een dichte oorlogsmist, en natuurlijk doen we nog steeds ons best. Bovenstaand een oppepper gisteren op Rusland Dag, waarover eigenlijk niets te zeggen valt dat het filmpje zelf niet al zegt door te spreken van de "Ongeslagen Russische Marine" terwijl het gezonken vlaggenschip van de Zwarte Zeevloot Mosvka in beeld voorbij vaart.

Maar dan een symbolisch erg significante ontwikkeling. Onderstaand ziet u een aftermovie van hoe de Oekraïense 35th Marine Brigade het gehucht Makarivka (maps) ver/herovert. Kort daarna poogden de Russen een herovering, maar het heeft er alle schijn van dat die poging mislukt. De meest prominente Russische MilBlogger WarGonzo schreef gisteren: "Contrary to forecasts, it was not possible to recapture the village by the end of the day. We hope that tomorrow our attempts in this direction will be crowned with success." En ook vandaag schrijft hij weer: "It has not yet been possible to squeeze the enemy out of Makarivka". Dat lijkt wellicht irrelevant, maar het wijst erop dat Rusland er niet toe in staat lijkt Oekraïne hun gestage maar ferme momentum te ontnemen. In diezelfde regio is naar verluidt gisteren ook de Russische "Chief of Staff for the 35th Combined Arms Army, Major General Sergei Goryachev" gedood in een raketaanval. Dat was dus de leider van 1/3 van de aanwezige Russische legergroepen en zoals Robert Bor terecht opmerkt is zijn dood "een spaak in het wiel van de hiërarchische, Russische besluitvorming ten tijde van het offensief."

In ander nieuws meldt de Wall Street Journal dat de VS Oekraïne gaat voorzien van M829 Armor-Piercing Depleted Uranium Shells voor die 31 geleverde maar nog altijd niet ingezette M1A2 SEPv3' Abrams. Die projectielen zijn bijzonder effectief in het uitschakelen van pantservoertuigen en het veroorzaken van longkanker en geboorteafwijkingen. De levering maakt deel uit van het nieuwe militaire steunpakket t.w.v. $2,1 miljard, niet te verwarren met het aanvullende militaire steunpakket t.w.v. $325 miljoen.

Onderstaand nog wat verse beelden van afgelopen weekend, waarin te zien is hoe Russische troepen de tot nu toe modernste ingezette Leopard 2A6 (die identiek is aan """onze""" Leopards) met lopende motor en al inspecteren en confisqueren. Ook namen de Russen intacte Bradley IFV's in beslag.

Enfin, meer beeldmateriaal na de breek.

Putin en glaasje vragen zich af waarom UKR burgerdoelen aanvalt

UKR aftermovie bevrijding Makarivka

RU troepen confisqueren modernste UKR Leopard 2A6 en Bradleys met lopende motor

UKR troepen confisqueren eerste RU ongehavende, hypermoderne T-80BVM

UKR eenheid geeft zich over met BMP en al

UKR Hummer rijdt over landmijn

Russische talkshow vraagt kwaadaardige elite hoe ze zelf vinden dat het gaat

Combined arms

Wow Leopard 2A6 berging!

The way of men