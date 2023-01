Van belang is dat de Rand Corporation, een invloedrijke aan het Pentagon gelieerde denktank, een nieuw rapport heeft uitgebracht. In 2019 bracht Rand nog een rapport uit over hoe de VS Rusland kan verzwakken (o.a. door een proxy oorlog in Oekraïne). Maar nu de oorlog daadwerkelijk gaande is lijkt er sprake te zijn van een gewijzigd inzicht bij de denkers van deze tank:

“Discussion of the Russia-Ukraine war in Washington is increasingly dominated by the question of how it might end. To inform this discussion, this Perspective identifies ways in which the war could evolve and how alternative trajectories would affect U.S. interests. The authors argue that, in addition to minimizing the risks of major escalation, U.S. interests would be best served by avoiding a protracted conflict. The costs and risks of a long war in Ukraine are significant and outweigh the possible benefits of such a trajectory for the United States. Although Washington cannot by itself determine the war's duration, it can take steps that make an eventual negotiated end to the conflict more likely.”

Bron: Rand, 'Avoiding a Long War U.S. Policy and the Trajectory of the Russia-Ukraine Conflict', januari 2023