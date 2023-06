UKR's MinDef op 17 juni over voortgang offensief

Er valt vandaag nog moeilijk iets over het slagveld te zeggen dan voorgaande dagen. Gisteren maakte UKR voor het eerst een strategisch significante verovering door het dorp Piatykhatky (maps) aan het Westerse uiteinde van het Zaporizhzhia-front in te nemen. De berichten over de status daarvan lopen uiteen. Een Russische MilBlogger claimt dat Rusland Oekraïne het dorp express in heeft laten nemen, de aldaar aanwezige Oekraïense troepen vervolgens vanuit de lucht vernietigt en het dorp daarna zelf weer bezet.

Andere Russische bronnen daarentegen, waaronder Girkin, claimen juist dat Oekraïne het dorp geconsolideerd heeft en zich voorbereidt op een doorstoot naar het naastgelegen dorpje Zherebianky (maps). Het evenzo Russische bericht dat logistiek knooppunt en strategisch doelwit Vasylivka (maps) onder Russisch bewind een avondklok invoert, lijkt erop te wijzen dat Rusland zich inderdaad schrap zet op een Oekraïense doorstoot. Elders lijkt een Russisch offensief momentum en grond te winnen. Het ISW schrijft dat "Russian forces made gains in the Kupyansk area (maps) and continued ground attacks along the Svatove-Kreminna line (maps) on June 19."

In het door Rusland bezette Rykove in het Westen van Kherson oblast heeft een Oekraïense aanval met Britse Storm Shadow kruisraketten een Russisch munitiedepot nagenoeg volledig vernietigd. Onderstaand de nasleep van wat er na zes uur aan secundaire explosies van het complex over bleef.

In ander nieuws heeft de EU een nieuw financieel (civiel) steunpakket voor Oekraïne aangekondigd t.w.v. 50.000.000.000 (50 miljard) euro. "In tegenstelling met vorige steunpakketen zal het plan bekostigd worden door bijdragen van lidstaten in plaats van leningen op markten". Scheids wat is dit! Je vraagt voetbalpubliek toch ook niet tijdens de rust een tweede kaartje te kopen!

RU Wapendepot na Britse Storm Shadows. Maximaal secundaire explosies

Voor en na Britse Storm Shadows

Belangrijk segment voor invoelen huidig RU sentiment

UKR arty met een dansje