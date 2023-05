Tja, hangt er gewoon van af wat je belangrijk vindt. Qua culturele voorzieningen snap ik het wel, er is veel te doen in de stad. Maar om er nu te willen wonen...



Een buitenlandse vriendin is destijds eerst in Rotterdam gaan wonen en later naar Amsterdam verhuisd. En ze wilde altijd eigenlijk weer terug naar Rotterdam. Amsterdam is echt een uitgaansstad, maar dat heeft ook zo z'n nadelen: erg veel toeristen en dagjesmensen en de overlast die daarbij hoort. In Rotterdam is het uitgaansleven veel meer versnipperd, je moet weten waar je moet zijn, maar als stad om naast het uitgaansleven ook te wonen, werken, verplaatsen (en parkeren!), en te winkelen is het volgens haar een veel leefbaarder stad dan Amsterdam.



Ik heb ook lang in Rotterdam gewoond en kan dat beamen... het is een prettige stad als je er eenmaal aan gewend bent. Nooit in Amsterdam gewoond, maar laatst kwam ik er na lange tijd weer eens en ik schrok echt. Het is inderdaad weinig meer dan een pretpark, tegenwoordig.