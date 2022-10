Voetbal is een rare mbt politieke uitingen. Die mogen niet. Alleen de uitingen die deugen mogen wel. Denk naar aan UEFA peace voor de Ukraine, de geel/blauwe armbanden/banners.

Voor de sporters vallende onder FIFA, UEFA, IOC:

“the basic compulsory equipment must not have any political, religious or personal slogans, statements or images… The team of a player whose basic equipment has political, religious or personal slogans, statements or images will be sanctioned by the competition organiser or by FIFA.”