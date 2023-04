Veel wegkijkers maken niet zoveel mee in hun kelderbox, dan gaan ze klagen als mensen die wel wat meemaken het zat zijn, dubbele moraal is een uitvinding van links, een intuitive weg naar het wegkijk uitkijk punt.

Mooi dan toch, geen enkele levens ervaring, afhankelijk van de staat maar wel altijd een mening over hoe anderen het moeten doen.

Zo had mijn alleraardigste tante ooit een boete voor parkeren op een invalidenplaats (let op, nu zijn de deugers gaar)

Zij had bij een brievenbus de auto stilgezet (een zijde was invalide en andere normaal, verder was alles leeg), stapt uit om een brief te posten en stapt weer in, agent ziet het aan en geeft, trots op het heldhaftig verdedigen van de nederlandse kustlijn, een boete.

Dat is gewoon simpel hufter gedrag (van die agent ja, als je links bent is hier schijnbaar aanvulling nodig)

En zelf heb ik talloze voorbeelden waar agenten de hufter uithangen, zal ik nog een keer beginnen over de waterpolitie!, dat zijn echt de allerzieligste uniformen, kunnen ook hoge boetes discretionair bepalen dus alles moet met de pen.

(heb nooit boete gehad zover ik kan herinneren), maar de ergernis.. bah voor hen die niets meemaken en links-sturend orerend aan de wal staan: je zal er nooit komen maar Croatie is bv een land waar de waterpolitie echt een voorbeeld is, wat een super mannen zijn dat.