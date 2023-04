Bonus. Bij zuidenwind gaan ook Zaandam en Albert Heijn dood!

Samen met Emile hardop bulderlachen weer om Amsterdam. Als 020 een politicus was, noemden we hem Rob Jetten. Te dom om te poepen, en maar blijven lachen. Dikke deal sluiten met vieze Italianen over het verbranden van Italiaans afval, daar veel geld voor opstrijken want de kades van Amsterdam moeten gerepareerd en er moeten nieuwe bordjes bij de plees in de Stopera, met als gevolg dat heel Mokum stinkt naar Romeinse shitzooi. Ruik dan, Amsterdam! Het stinkt op de Bloemgracht naar gecremeerde salami omdat die vieze Italianen gewoon heel erg GOOR zijn. Hiero artikel over ALL THE TRASH IN ROME, dat nu met dank aan GroenLinks en D66 over de hoofdstad wappert. Leefden Amsterdammers al een jaar korter door vieze luchtjes in de portieken (bron). Dankzij Hahahalsema wordt dat nog korter. Zin in de toekomst!