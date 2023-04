Eerst Floortje Dessing, en nu dit weer. Er blijft niets over voor MANNEN en dat was altijd al het plan

De ware aard toont zich! Het is geen strijd voor het klimaat, het is een strijd tégen mannen en RTL7. Niet Meer voor Mannen, maar minder. Want er tekent zich een patroon af. Van Gogh (man), koning Charles III (man) en zo kunnen we nog even door. Maar goed, gisteren dus de bovenstaande toestand in het Crucible Theatre te Sheffield, waarin een man op de linker tafel Oranje Boven viert en een klimaatmeisje zichzelf aan de rechter tafel probeert te lijmen. De man, Edred Whittingham (25) is een "Politics, Philosophy and Economics student at Exeter University" dus met zoveel academisch veldoverzicht zal-ie wel gelijk hebben! Hij lijmde zich in de Manchester Art Gallery al eerder vast aan een schilderij van JMW Turner (man).

En zoals ook de academische consensus in Nederland luidt: "Emoties over lijm zijn copingmechanisme tegen klimaatemoties". Desondanks is het tweetal gearresteerd door de South Yorkshire Police.

De bijsluiter van Just Stop Oil

Take van Brendan O’Neill