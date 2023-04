Het is trouwens wel grappig omdat de meesten het hier niet snappen maar immigratie is op zich best wel goed. Al is het maar om tenminste een gedeelte van het gebrek op te vangen van arbeidskrachten. Niet perse asielzoekers. Immigranten.

Wacht. Laat me uitpraten.

Als iemand in laten we zeggen China of India of Japan zijn of haar hele jonge leven op kosten van de Chinezen, Indiërs of Japanners studeert en wij hengelen dat talent binnen zonder alle kosten te maken voor opvoeding en studie dan is dat best wel winst. Gewoon puur economisch gezien.

Wel ben ik het eens dat er ook kansloze migranten zijn maar ook die hebben waarde. Ik snap niet zo goed waarom mensen denken dat we geen mensen nodig hebben om het vuilnis op te halen of de krant te bezorgen of steigers te bouwen of tomaten te plukken.

Ik zei het al eerder. Racisten en fascisten maken er een drama van in Amerika al die migratie. Maar is dat wel zo?

Weet je wie niet blij zijn met het gebrek aan (liefst illegale goedkope) migranten?

Boeren.

En serieus he. Geen grapjes of spelletjes.