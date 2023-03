Hier in de buurt niet anders.

De firma Twence in Hengelo... Ik weet even niet of het nu na de brexit nog actueel is maar toen ik er jaren geleden dagelijks kwam om mijn vuilniswagen in de stortbunker van de verbrandingsoven te dumpen werden er wekelijks vele trailers vol afval aangevoerd vanuit het VK om hier in het mooie Twente te worden gecremeerd.

Laatst nog een aantal ritten gedaan tussen Rotterdam en een voormalige zoutmijn in Duitsland met chemisch vervuild zout in big bags uit de VS.

In de VS mocht het wegens milieuwetgeving niet begraven / opgeslagen worden dus gekke Henkie EU fixt het wel ( money makes the world go'round

Afval was en is gewoon een verdienmodel... Was zo, is zo en blijft zo.