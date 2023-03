Armoede is ook maar relatief. Nederland staat altijd in de top 10 rijkste en welvarendste landen. De armste mensen hier horen nog steeds bij de rijkste 5% ter wereld. Armoede is als die nintendo een jaartje moet wachten, als de hond geen Royal Canin meer krijgt en als de marsrepen alleen nog maar gekocht worden als die in de bonus zijn. Armoede in Nederland wordt grotendeels overschat, het is meer klagen over te weinig geld en dat komt in alle kringen van de bevolking voor. Het is schrijnend dat sommige bejaarden weinig te besteden hebben, of sommige kinderen niet op vakantie kunnen, maar dat is allemaal oplosbaar als de regering wat efficienter gaat werken en geen geld in bodemloze putten stort.