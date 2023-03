Dit is toch geen verassing. Voor een deel is inflatie een selffulfilling prophecy. In januari komt het inflatie cijfer over het vorig jaar, vervolgens gaan bedrijven en supermarkten de prijzen verhogen voor inflatiecorrectie, en altijd naar boven afgerond. Dat is dus in februari de aanzet voor de volgende ronde inflatie. Kortom, de basis voor volgend jaar is gelijk gelegd. Dan gaan de vakbonden eisen dat lonen verhoogd worden voor compensatie van de inflatie, wat de kosten van de bedrijven verhoogt, en dat rekenen ze door in de prijzen, dat is de tweede trap voor inflatie van volgend jaar.

Dit jaar telt ook mee dat ze minimumloon flink verhoogd hebben vorig jaar. Gezien loonkosten gemiddeld 30% van de bedrijfskosten zijn, is een verhoging van de lonen met 10% alweer een start van 3% extra doorberekende kosten, dus een mooie bodem van 3% inflatie. Die verhoging miniumloon is heel leuk op de korte termijn, maar binnen 2 a 3 jaar is alle winst in koopkracht, middels inflatie weer verdampt. En ondertussen prijs je je arbeidsmarkt zo op dat je geen interessant vestigingsklimaat meer hebt voor bedrijven die veel banen in het lagere loonsegment hebben. Dus meer werkloosheid bij de praktisch en ongeschoolde medemens, dus meer uitkeringen, dus meer belastingdruk om die uitkeringen te betalen.