Hier is mijn advies: de hele bevolking zou eens moeten leren hoe machtig zij zijn. Geen enkele industrieel kan rijken worden zonder klanten. Kopers. Jullie.

1: Laat massaal één winkel links liggen. Bijvoorbeeld de Albert Heijn of Jumbo. Kies er één en dan volledig in de boycot. Net zo lang tot die winkel het loodje legt. Waarschuw dan de anderen dat met hen even zo eenvoudig hetzelfde gedaan kan worden.

2: Solliciteer. Ga bij andere werkgevers werken. Voor meer geld, uiteraard. Want inflatie. Want energieprijzen. Leuk dat "the captains of industry" een lekkere dikke boterham kunnen beleggen, maar niet ten koste van jullie. Start eigen bedrijven. Waarom werken voor een Dagobert Duck of een pre-hervormde Scrooge, als je er toch niet goed voor wordt betaald?

3: Eis een "gegarandeerde standaard van leven" clausule bij al jullie werkgevers. Als "the captains of industry" graag aan anarcho-capitalisme doen, dan worden de salarissen 1 op 1 gecompenseerd.

Eenieder die hier op tegen is, is per definitie sus AF.

Zomaar mijn 2 centen.