Ver van mijn bed show, die 600.000 huishoudens die zogenaamd ten onder gaan aan deze inflatie.

Als ik zaterdag in mijn woonplaats (Utrecht) naar een goed restaurant wil om 20:00 ben ik al te laat. Alle goede tentjes zitten al volgeboekt. Over drie weken naar Dubai voor een beurs: Was vorige maand al bijna te laat voor een ticket: Vliegtuig vol. Vrijdagavond een drankje in de kroeg? Ja staat letterlijk in de rij. Zelfde geldt voor de bowlingbaan of kartbaan. Afgelopen vrijdag begon de kaartverkoop voor een festival. Tickets €99 en uitverkocht in een paar uur.

Dan heb ik het over 'pleasure'. Niet over simpele boodschappen. De Appie stroomt over, evenals de Plus die er tegenover zit. Op de markt in de straat is het iedere zaterdag schuifelen.

Het zal allicht schrijnend zijn op bepaalde plekken. Maar het overgrote deel van Nederland heeft volgens mij nog steeds geld dat tegen de plinten aan klotst.