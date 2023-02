Wist u, dat in de huidige opleidingen het vak 'duurzaamheid' wordt onderwezen?

In dat vak gaat het niet, zoals wij vermoedden, enkel om het miljeu, of plantjes en diertjes, maar tegenwoordig ook over, onder veel meer, de vermindering van ongelijkheid binnen en tussen landen.

Die ongelijkheid bestrijden vinden wij een héél goede zaak, waar we echter nauwelijks iets van terug zien in het beleid van ons kabinet (het beste sinds gesneden brood). Wat we wel zien is veel meer aandacht voor één of twee punten, zoals:

Aanpak klimaatverandering

Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën

Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit.

Hoe zou dit nu toch komen?

Door vol op zo'n klimaat ding in te zetten, kan je als bedrijf en overheid (?) vol trots op de borst kloppen; Wij Zijn Duurzaam!

Terwijl de intentie achter die duurzaamheid vooral gaat over de mensen! Over een eerlijker, beter systeem voor íedereen. En dat diegene die het al zo breed heeft, dat'ie in vijf levens het geld niet op kan maken, wat meer bescheiden is, wat deelt, af en toe altruïstisch is, eerlijk zijn of haar steentje bijdraagt.

Afijn, duurzaamheid; leuk bedacht, door de slimmeriken volledig vernachelt.

Bron: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontw...