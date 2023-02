ABP moet winst maken voor de pensioenen, het is geen axiegroep, dus hoe komen ze op het idee Shell af te stoten ? Een jaar of 5 terug mocht je van de Groeninksoiden in het ABP niet beleggen in wapenhandel. Je raadt het al, nu staan diezelfde mensen te roepen om oorlog tegen Rusland.

Pensioenbeleggingen zijn lange termijnwerk. Dan moet je niet iedere 5 jaar met de laatste hype mee gaan doen.

Beursgorilla:

Jacko is bekend geworden als de beursgorilla. In 2000 koos Jacko een portefeuille aandelen en tot en met 2010 heeft Jacko zowel de AEX als een panel van professionele beursanalisten verslagen.

Jacko de gorilla in Artis koos het aandelenpakket door uit 75 bananen met bedrijfsnamen er een aantal te kiezen die dan in de aandelenportefeuille werden opgenomen. Iedere maand werd vervolgens een nieuwe selectie bananen gemaakt wat dan tot veranderingen in de portefeuille leidde.

Tot zover de dure analisten met economiestudie die u precies kunnen uitleggen waarom Jacko al jaren achter elkaar beter presteert dan zij.

In de VS is er een chimpansee die aandelen selecteert door met pijltjes naar een bord met beursgenoteerde bedrijven te gooien. Ook Raven presteert bijna altijd beter dan de experts van Wallstreet.

Jacko doet een aandelenwissel:

youtu.be/xujc2TkTYrM