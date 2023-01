Lijkt me dat de geruchten over getrainde maintenance crews en piloten nog wel best eens waar kunnen zijn. Wij hebben nog iets van 40 F16's die we niet meer nodig hebben die hebben wel een fikse opknapbeurt nodig maar dat kunnen de Amerikanen wel regelen en dan wordt munitie leveren ook een stuk makkelijker in plaats van die houtje touwtje MiG's waar we HARM's onder plakken.

En wij zijn verre van de enige die met overtollig F16 schroot zitten wat met een likje verf en wat knap schroefwerk weer prima vliegt en beter is dan bijna alles is dan wat de Russen hebben. Zo'n multi-role jager kan goed luchtondersteuning geven aan optrekkende troepen en tevens goed het luchtruim domineren. Maar de prangende vraag blijft altijd. Wanneer dan?

Hier lig ik wakker van. Ik kan me niet voorstellen dat er niet al duizenden en duizenden Oekraïners zijn getraind maar zitten daar ook tankers tussen en piloten met alle kennis om het onderhoud te doen? Jullie hebben een jaar de tijd gehad om te beginnen met trainen dus is dit nu wel of niet gedaan. Of is dat de grote verrassing voor de Russen straks die denken dat ze met een offensief kunnen beginnen en vervolgens helemaal de moeder worden geneukt door F16's, Apaches, Abrams, Leopards, Leclercs en Twardy's met ondersteuning van Marders, Bradleys, AMX-10 etc. Want dat zou mooie live televisie maken.