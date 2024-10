Zeven jaar aan Zilveren mediatraining komt samen in: "Dat valt nogal mee. Het is een kwestie van inflatie. Een brood bij de bakker en je Netflix-abonnement zijn ook duurder geworden." Zelfs áls het waar is en de "hogere salarissen" bij zorgverzekeraars maar een klein aandeel hebben in de stijgende zorgpremies. Vergelijk het dan eventjes lekker niet met 's werelds meest banale en bovenal NIET VERPLICHTE dienst. Zilveren Kruis valt onder Achmea, dat in graaiflatie- en Kievkleumjaar 2023 maar liefst €814 miljoen winst maakte, o.a. omdat "er in 2023 22,33 miljard euro aan premies binnen kwam, tegenover 21,08 miljard euro een jaar eerder." Maar Netflix steeg ook!