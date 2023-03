Ja hoor es. Dit was niet de afspraak natuurlijk. De inflatie was heel erg de schuld van de dure energie (Poetin!) en onvoorziene omstandigheden (Poetin!) en een beetje van die vakbonden die opeens allemaal hoge lonen wilde. Maar niet van die geweldige bedrijven, zoals Ahold en Shell en Vattenfall en al die makkers die in 2022 recordwinsten aan het boeken waren. Maar nu dit! "Data articulated in more than two dozen slides presented to the 26 policymakers showed that company profit margins have been increasing rather than shrinking, as might be expected when input costs rise so sharply, the sources told Reuters." Ja dat is toch wel een beetje gek hè. "The idea that companies have been raising prices in excess of their costs at the expense of consumers and wage earners is likely to anger the general public." Het generale publiek! Dat bent u! Waar zijn die hooivorken?