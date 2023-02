@Joris Beltsin | 07-02-23 | 10:07: Als je enig oog had voor de wereldeconomie & geopolitiek, dan had je in september 2021 (toen hier allerlei energieboeren op de fles gingen door inflatie gedreven stijging van de inkoop van energie), op je klompen kunnen aanvoelen dat die prijzen gingen stijgen.

Dat was voor mij iig het moment dat ik een vast contract afsloot voor 3 jaar. Nu als een mothertrucker de hut isoleren, ketel vervangen etc. zodat als over 2 jaar m'n contract afloopt en er nog geen nieuwe goedkope leveranciers zijn, we niet ook geconfronteerd worden met energiearmoede of klimaatpaupers worden.

Beetje variabel contact dat je nu afsluit vraagt bijna 2x zoveel per kwh en 1,5x zoveel per kuub.