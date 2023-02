Ik steel/stal al jaren van diverse supermarkten, al naar gelang wat ik nodig heb en op dat moment niet kan betalen. Vond het beter te blijven ondernemen, ook al bracht ik een x-aantal jaren maar 800,- per maand binnen. Dan schuif je de btw voor je uit, krijg je schuld en ja... dan is dit 'een oplossing'. Pakweg 150,- a 200,- per maand schat ik aan eten proletarisch gemiddeld gewinkeld te hebben. Vele maanden, flink wat jaren.

De kwestie "moreel":

Hoogdravend is het niet. Wel nodig. Voor de rest denk ik er net zo neutraal over als over die winst van AH; ondernemen is vaak een vorm van stelen. Jij weet iets wat je klant niet weet, daar profiteer je van en soms in extremis; waar ligt dan de grens?

Dat stelen voor je eten zal ik niet aanmoedigen. Voor mezelf weet ik dat het me in de donkerste tijden, als niets me meer lukte en er geen klant viel te werven, gek genoeg een vorm van zelfrespect bracht... Dat ik er goed in ben/was.

Want nog nooit gepakt.

Eén keer ging het alarm af; verrek! Niet goed opgelet?

Ik liep met de gestolen waar gewoon door de deur en naar mijn fiets; niemand achter me aan, gelukkig.

Misschien hielp ook mijn beweging met de handpalmen omhoog 'ik weet van niks'. Wat ook zo was :-)

Want ik zag pas thuis hoe het kwam; op de verpakking van het vlees zat zo'n metaalstripje dat het poortje richting uitgang opmerkte...