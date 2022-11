We kregen het meeste gas en olie uit Rusland en daardoor waren we in het Westen machtig en rijk en maakten we de dienst uit in de hele wereld. Iedereen moest worden zoals wij. Liberty, freedom of opinion enz. Daar sta ik ook helemaal achter. En Rusland had niks te vertellen.

Die zag dat al die jaren aan en zegt nu: het is genoeg, en draait de kraan van gas en olie letterlijk dicht. Nu pas merken we hoe afhankelijk we waren van gas en olie uit Rusland. We hebben zelf niet genoeg. Zelfs kolencentrales gaan weer op volle toeren draaien en kerncentrales zijn weer bespreekbaar. De verkoop van houtkachels stijgt de pan uit. Hout raakt op, China maakt nu al ijzeren wegwerppallets voor de zonnepanelen. We moeten echt van de fossiele brandstof af.

Op forums zitten al energiecoaches die elke bijdrage van andere mensen voirzien van adviesjes waar niemand om gevraagd heeft. Allemaal zijn ze in de gekte met die sCOP van de warmtepompen. Iedereen moet aan de warmtwpomp van hun.