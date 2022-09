Als bejaarde ben je inderdaad beter af in de periferie. Zolang je inderdaad geen rare dingen doet en je je nog wel kunt verzekeren. Maar sowieso kun je veel beter dingen in het buitenland laten doen. Je jaarlijkse soa-testje dus als je een hobbyneuker bent, hier belachelijk duur, elders bijna gratis. De tandarts doe ik in Azie. Heb nu een dure in een privekliniek maar nog steeds 50% van wat je in NL kwijt bent ( doe een revisie van oude vullingen en een nieuwe kroon ). 2e sessie - de revisie - 2 uur bezig geweest, nog geen 200 euro. En geen ouwe rotzooi of medicijnmannen ( v/m ) die in je mond roeren terwijl je op een veldbedje ligt, gewoon professionals die kwaliteit leveren.

Maar ja, volgens Rutte voeren we zo ongeveer alle lijstjes aan dus ik zal wel knettergek zijn.