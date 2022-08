wat duurder? Wij bakken in Becel vlees & jus (vanwege hartpatiënt), was eerst 2,85 euro per fles en nu 4,50 euro, hoe bedoel je 10% inflatie? En dat geldt voor zoveel dingen, alles bijna 40 procent duurder is geen 10 procent dus logisch dat mensen in de problemen komen want dit is niet de enige verhoging, onze huur ging ineens 80 euro per maand omhoog omdat wij werkende 'kinderen' in huis hebben die zelf verdienen (tuurlijk kan je ze kostgeld laten betalen maar wij hebben liever dat ze sparen) en zelf geen betaalbare woning kunnen vinden. Gas/stroom duurder, benzine duurder, álles duurder, natuurlijk komen mensen in de knel, ja ook tweeverdieners met een gemiddeld inkomen, we verdienen nu eenmaal niet allemaal 3000 euro per maand. Wij werken ook met zijn tweeën voor een belachelijk inkomen maar ja het is wat het is en ook wij komen regelmatig in de knel, dan maar macaroni met kaas, tosti's, siroop, water uit de kraan, korter douchen om de dag, koken voor 2 dagen en in de winter met een dekbed op de bank. Tuurlijk kan het en zelfs dan mag je misschien niet klagen maar als je met z'n tweeën de benen uit je reet werkt dan mag je toch wel iets meer verwachten dan dit lijkt mij.....