: Ìk ben zelf ambtenaar geweest 15 jaar geleden bij personeelszaken, dus ik wist dondersgoed hoe de rechtspositie van gemeenteambtenaren in elkaar zat.

Als je 40 uur werkt en 36 uur krijgt uitbetaald had je 156 uur basisverlof en iets meer dan 200 uur meerurenverlof (voor die 4 meeruren per week).

Deel je dit door 8 uur per werkdag, dan kwam ik uit op 44,5 dagen verlof per jaar. Dit gedeeld door 5 werkdagen per week is 8,9 weken verlof per jaar. Dat exclusief oude lullen dagen waar ik uiteraard toen nog geen recht op had.

Het kan zijn dat dit inmiddels is veranderd. Maar dat het zo was, weet ik 100% zeker, want ik was 40 uur per week aanwezig en had dus bijna 9 weken per jaar vakantie