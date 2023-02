Zijn er nu ook Mokumse Moeders die zelf even hun bakfiets volladen en ermee naar het Milieuplein (of hoe de vuilstort ook mag heten in onze hoofdstad) rijden om te zorgen dat hun eigen straatje schoon blijft? Misschien ook even de vuilniszak van de oudere buurvrouw die slecht ter been is even meeneemt? We zijn tenslotte voor het milieu en ook heel sociaalvoelend (links), dus ik verwacht een grote inzet. De heer des huizes (echte mannen vind je in de grachtengordel) kan even zijn spieren trainen terwijl moeders zich ontfermd over de kinderen, na de klus staat het eten op tafel voor papa (wel goed de handen wassen en schoenen uit bij de voordeur.

Geen probleem waar zoveel linkse mensen wonen, die hart hebben voor de medemens en voor een duurzame wereld.

Toch?

Toch??