De Volkskrant had een mythische status vanwege spitwerk naar de Nederlandse oorlogsmisdaden in Irak. Een artikel over een waarschuwing van de AIVD voor Russische beïnvloeding aan Thierry Baudet, op basis van één anonieme bron, helpt die status naar de kn... OH WACHT BAUDET HEEFT HET ZELF BEVESTIGD "Dat de AIVD hem in 2020 waarschuwde noemt Baudet ook ‘een politieke daad’. ‘Of er is een serieuze dreiging en dan moet je me dat vertellen, of je moet het gewoon laten. Toen ik om verduidelijking vroeg, kreeg ik die niet. Het was hol.’"

Tja. Hmmmm. Nou. We weten dat Baudet voor zijn standpunten over het coronavirus (waarschijnlijk) niet is omgekocht door het coronavirus, dus de kans dat hij geheel zelfstandig tot zijn idiote, kierewiete (dixit Hiddema) geopolitieke inzichten over het grote Russische Rijk is gekomen is zeker niet denkbeeldig. Bovendien erkent "een bron binnen de AIVD" dat er geen bewijs van beïnvloeding is gevonden. Aan de andere kant: de Russische geheime dienst heeft met wel meer Nederlandse politici contact gehad, dus dat ze het bij FvD proberen klinkt ook weer niet zo vergezocht.

Het meest concrete onderdeel van het verhaal is dit: "Bronnen zeggen tegen de Volkskrant dat de AIVD in die periode een jonge vrouw (wie dan, red.) in de gaten hield die actief was in de entourage van FvD en ook geregeld bij de Russische ambassade langsging. Er bestond het vermoeden dat zij contant geld ophaalde bij de ambassade in Den Haag. Wat het onderzoek verder heeft opgeleverd, is niet bekend." Wij zijn benieuwd of de Russen dan ook contant geld hebben betaald voor deze fantastische creatie en deze professionele fotoshop, maar zitten eigenlijk vooral nog steeds te wachten op de foto's van Jort Kelder in een of ander marinierspakje. Waarom zijn die NOG STEEDS NIET onthuld. Zoek dat eens uit AIVD/Volkskrant/Henk Otten!