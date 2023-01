"Grieken deden niet anders als kleine jongetjes''

Nee, niet overdrijven. Het was in het oude Griekenland tamelijk gebruikelijk dat een oudere - bemiddelde - heer er een soort 'schandknaap' op na hield, maar dat waren dan altijd een soort van 'adolescenten' (15, 16 jaar meestal), echt geen kinderen. En tsja, het was redelijk ingeburgerd en geaccepteerd. Het waren nou eenmaal andere tijden: The past is a strange country, where they do things differently. Ik weet niet of ik deze uitspraak helemaal juist kwoot, maar zo is het wel.