Henk Otten, senator van de Groep Otten en leider van het naoorlogs verzet tegen Thierry Baudet, heeft een foto van Jort Kelder "in een of ander mariniers-pakje". Dat heeft hij zelf gezegd op twitter dus dan is het dus waarschijnlijk zo. De aankondiging doet Otten naar aanleiding van de constatering van het Commissariaat voor de Media dat Jort Kelder met het financieren van een paar filmpjes voor Thierry Baudet niet tegen de letter van de wet, maar wel tegen de geest van de journalistieke onafhankelijkheid heeft gehandeld. Helaas gebruikt Henk het bestaan van deze foto nu als teaser voor zijn te verschijnen boek, dat, volgens Henk Otten, "een echte page turner" is. Nou wij weten wel naar welke page we als eerste gaan turnen als het eenmaal verschijnt Henkie. Zin an.

