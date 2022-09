We staan er weer lekker op. In een behoorlijk whoa if true verhaal van een door Mikhail Khodorkovsky betaalde Russische NGO duiken senator Tiny Kox (SP) en oud-senator René van der Linden (CDA) op als contacten van Russische spion Valery Levitsky. Van der Linden was in het verleden voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE), Kox is daar op dit moment zelfs de voorzitter van. Kox en Van der Linden worden er vooralsnog niet van beschuldigd zich door de Russen te hebben laten omkopen, maar zouden door Levitsky wel beschouwd worden als parlementariërs die 'dingen konden regelen' voor de Russen.

Wie de Raad van Europa een beetje volgt, kan over beide namen niet verbaasd zijn. Zo stemde Kox in 2019 (samen met zijn partijgenoot Henk Overbeek, CDA'er Ria Oomen en vvd'ers Mart van de Ven en Reina de Bruijn) vóór het teruggeven aan stemrecht voor Rusland, dat inmiddels alweer uit de Raad is getrapt vanwege de inval in Oekraïne. Van der Linden onderhoudt al jarenlang warme banden (zie hier bijvoorbeeld een officiële verjaardagswens van Van der Linden aan president Aliyev, en quotes uit De Vriendenreünie na de breek) met het regime van Azerbeidzjan, dat zich in de Raad van Europa vooral bezighield met het omkopen van corrupte parlementariërs. Het is dan ook niet verrassend dat in de nieuwe documenten ook de naam van de door en door corrupte Pedro Agramunt opduikt, de Assadvriend die wij in 2017 in paniekoverleg met de Belgische boef Stef Goris kiekten.

De vraag blijft natuurlijk in hoeverre het hier gaat om daadwerkelijke corruptie, of dat de politici toevallig standpunten hebben die de Russen goed uitkomen. Onze natte vinger zegt dat Kox wat verder op de schaal 'nuttige idioot' zit, en dat Van der Linden er wat beter voor zorgt dat de idiotie nuttig is voor hemzelf. Kox laat aan EUObserver weten dat de beschuldigingen niet kloppen, maar weigert antwoord te geven over de vraag of hij contact heeft gehad met Levitsky, en ook niet of hij in 2017 met Van der Linden gesproken heeft over het herstellen van het Russische stemrecht. "Kox's office said he'd prefer to answer in-depth questions in a face-to-face interview in future." Wij zijn benieuwd.

UPDATE - REACTIES KOX EN VAN DER LINDEN

Uit: De Vriendenreünie

Bron & tevens bindende leestip