: Onze regering kan niet eens uitrekenen wat de energierekening over 3 maanden gaat worden en valt de persoon aan die stelt dat ze er naast zitten, waarom zou het anders zijn in dit verhaal? De pers en de regering hebben een agenda en een verhaal wat zeer waarschijnlijk niet de waarheid is (goh een VVD'er die staat te liegen... waar hebben we dat eerder gezien?), en iedereen die er bij twijfelt is een Ruslandsupporter?

Dit verhaal is een stuk makkelijker als je er niet vooringenomen naar kijkt en dan van af het begin van het conflict in Oekraïne er naar kijkt, dus al van af dat de EU met Oekraïne flirt over een associatieverdrag. Het feit dat Guy Verhofstadt en Hans van Balen daar aanwezig waren om de boel op te jutten(zouden ze hier gewoon iemand voor oppakken en het land uit flikkeren, een leuk voorbeeld was die turkse minister) zonder een gram van kritiek, dan weet je als objectief persoon al dat ze de boel echt op gaan stoken, 5-6 CIA sniperkills later en missie is een succes, president gevlucht en nu kan een pro Europese regering plaats nemen. Dat pikt een groot deel van de bevolking niet(en terecht) en komt in opstand en gaat naar het enige land waar ze wel aan kunnen kloppen(de pro EU krachten krijgen alles aan wapen waar ze om vragen, maar dat mag nooit belicht worden, want ja alleen Rusland is smerig als zij mensen van wapens voorziet) en komt er steeds groter materiaal bij kijken.

Als je eenzijdig naar een conflict kijkt en stelt dat "omdat ze wapens van Rusland krijgen", zijn ze per definitie verkeerd bezig dan zit je al op een wildspoor.