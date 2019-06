Islam propaganda?



Ja. Ik schrijf dat. U leest het.



De OIC landen zijn al heel lang bezig met islam-propaganda. Dat is kort samengevat dit: alle kritiek - terecht of niet - moet worden verboden en de media mag alleen nog positieve, lieve verhaaltjes over de Islam schrijven.

Nou, dat lijkt wel erg veel op wat de anti-racisme afdeling van de Raad van Europa hoopt te bereiken, nietwaar?



Maar, het is een beetje 'oud nieuws', want dat was 10 jaar terug al zo, in 2008. Leest u het maar. Het staat er echt!

www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/...



Ondertussen nam de haat tegen westerlingen en het christendom langzaam toen en een van de gevolgen is dat iedereen tegenwoordig de toename in bekladdingen, aanslagen op en vernielingen van kerken kan waarnemen, maar bijna niemand durft te schrijven dat er misschien wel eens een link kan zijn met toegenomen (christianofobe) asylanten / immigratie naar ons land. Dat word opgevat als islamofobie en dat mag niet van de OIC/ECRI.

nl.gatestoneinstitute.org/14087/europ...

www.geenstijl.nl/4943752/frysk_bloed_...



Saillant detail:

Al in 2011 schreef dezelfde ECRI over christianofobie dit:

"Member states should also promote educational material which addressed anti-Christian stereotypes and bias as well as “Christianophobia” in general."

rm.coe.int/09000016807200e0



Dat zinnetje komt weer uit Recommendation 1957 (2011) waarin staat:

"12.4. produce, promote and distribute educational materials addressing anti-Christian stereotypes and bias, as well as Christianophobia in general; "



En wat is met die aanbeveling gedaan? Niks. Wat is dan de boodschap? Deze: Islamofobie is verkeerd, christianofobie is goed/toegestaan.



Nog vreemder is dit. Recommendation 1957 (2011) gaat over geweld tegen christenen uit het midden-oosten. Dan zou je denken: goh, die europese landen mogen dan vast wel christelijke asielzoekers opvangen, dat vind de EU vast aardig van haar lidstaten als ze dat doen.



Nou, nee dus. In diezelfde Recommendation 1957 (2011) staat letterlijk dat de lidstaten dat niet moeten doen. Lees maar:

"12.5. refrain from encouraging the members of the Christian communities in the Middle East to seek refuge in Europe, ...

12.7. promote policies to help relocate Christian refugees in their home countries and ..."

rm.coe.int/09000016804606d7



En, dat - christen-asylanten weigeren - is ook precies wat er gebeurt.



VK - christelijke asielzoekers geweigerd.

www.stopdebankiers.com/vk-radicale-mo...

"Het is in onze tijd ... niet denkbeeldig dat ruimere bevoegdheden voor overheidsdiensten ... gebruikt zullen worden om ... de behoudende christen, of ... journalist die zich over dergelijke dreigingen wil uitspreken het zwijgen op te leggen."

tpo.nl/2018/09/02/gelijkheidsdenken-v...

"Christelijke scholen weigeren christen-vluchtelingen in Ede"

www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/...



"De dilemma’s zijn intussen keihard. Mag bijvoorbeeld van afgewezen, net bekeerde asielzoekers worden geëist dat ze hun vers getatoeëerde christelijke kruis weer laten verwijderen om uitwijzing mogelijk te maken?"

www.nrc.nl/nieuws/2019/01/18/ind-zegt...



Terug naar de ECRI plannen om politiek en media te muilkorven, elke vorm van kritiek of kritische beschouwing (over de Islam) te verbieden.

Is dit een islam-agenda? Ja, al sinds 2008: www.crosswalk.com/11570686/ In 2017 ging de OIC daarover om de tafel met de EU eeas.europa.eu/headquarters/headquart... Twee jaar later mocht Turkije een meeting over islamofobie organiseren. www.middleeastmonitor.com/20190321-un... Het focus-op-islamofobie-rapport van de ECRI is een van de resultaten van die ontwikkelingen.

Is het een christianophobe / anti-christen agenda? Ja.

Is het een agenda die christenen, en andere niet-islamieten ongelijkwaardig behandeld? Ja.

Is het een inbreuk op mensenrechten? Ja.

Brengt het bevolkingsgroepen dichter tot elkaar? Nee.

Is het een eenzijdige politieke agenda? Ja, want christianofobie (en nog een reeks haatvormen) dan?

Leidt het tot haat of verdeeldheid tussen bevolkingsgroepen? Ja.



Eindconclusie: linkse idealisten en linkse politieke partijen denken met tolerantie naar moslims het doel van 'inclusiviteit', 'diversiteit' en 'tolerantie' te dienen, maar ze beseffen zich niet of onvoldoende dat ze in werkelijkheid een islam-agenda - die tegen christenen, joden en eigenlijk alle niet-islamieten is gekeerd - dienen.

p.s. over OIC, en christianofobie is ook deze link interessant om te lezen: www.facebook.com/583487475027542/post... Ik geef met opzet deze link en niet die van wiki naar de Abuja verklaring omdat de informatie op wiki zo erg bewerkt en herbewerkt is, dat ik die bron over de AIO en Abuja verklaring en OIC niet meer betrouwbaar vind. Feit: alle landen die de Abuja declaratie ondertekenden zijn ook lid van de OIC.