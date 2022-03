Kierewiet!

Daar zijn we weer met een aflevering in de soap FvD-volksvertegenwoordiger Theo Hiddema heeft een hekel aan FvD. In dit geval hekelt de senator bij de Paul Huisman van Radio 1 het Rusland-stanpunt van zijn voorman Baudet als 'de aarde ontstegen', 'idioot' en kierewiet'. Maar Theo Hiddema zou Theo Hiddema niet zijn als hij niet alsnog samen met Paul Frentrop en de broer van Floortje Dessing namens FvD in de Eerste Kamer zou blijven zitten. Want hee. 'Die gekke Baudet kan toch geen kwaad'. Maar als dat zo is. Wat doet FvD dan de hele dag in de Kamer?

Hij blijft wel gewoon bij FvD

'Empatisch defect'

'Ben je gek geworden?'