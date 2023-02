Via De Correspondent:

“ Bij de organisatie die gedupeerden van de toeslagenaffaire moet compenseren, stapelen signalen van overcompensatie zich op. ‘Gedupeerde’ ouders krijgen tienduizenden euro’s als ze een keer een botte brief van de Belastingdienst hebben gekregen, of een maand geen toeslag. De compensatieregeling kost inmiddels meer dan 5 miljard euro. Maar in de politiek wil niemand weten hoe groot het probleem is.”

“ Een voorbeeld: een ouder had in enkele jaren vele tienduizenden euro’s aan kinderopvangtoeslag ontvangen. De kinderopvanginstelling waar het kind verbleef had indertijd aan de Belastingdienst laten weten dat het bij hen veel minder opvang genoot dan de ouder aan toeslag had aangevraagd. De moeder kon zelf ook maar voor enkele maanden opvangfacturen overleggen. Op een brief met het verzoek aan te tonen dat het kind meer opvang had genoten, had de moeder nooit meer gereageerd.

Toch luidde het genadige oordeel van de UHT: de ouder is gedupeerd. Waarom? Omdat er geen tweede brief van de Belastingdienst/Toeslagen was gevonden waarin om extra facturen werd gevraagd. Het ontbreken van zo’n zogenoemde ‘rappelbrief’ volstaat inmiddels om als slachtoffer van de toeslagenaffaire te worden gekwalificeerd.

Zodoende kreeg de ouder meer dan honderdduizend euro aan compensatie. En daar houdt het niet bij op: gedupeerden zoals zij kunnen daarnaast aanspraak maken op 2.000 tot 10.000 euro per kind, plus 10.000 euro voor de ex-partner, plus kwijtschelding van publieke schulden (waaronder studiefinanciering, belastingschulden, verkeersboetes), plus het overnemen van alle private schulden (waaronder zakelijke schulden van het eigen bedrijf tot een bedrag van twee ton), plus compensatie van de ‘werkelijke schade’, plus hulp van de gemeente bij bijvoorbeeld het zoeken van een woning.”

