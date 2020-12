Sorry hoor, deze casus loopt ZEVEN jaar, en dan nog hebben we reaguurders die denken dat deze ellende de schuld van deze ouders is. Want je verdient te weinig om kinderen te krijgen, nou sorry, in ons idiote inkomstenbelastingsysteem krijgen zelfs miljonairs 66% van de kosten van het tweede kind terug.

Daarna zouden ouders niet het juiste bewijs aangeleverd. Welk bewijs dat is wil de belastingdienst tot en met vandaag neit vertellen. Wel is naar aanleiding van dit onderzoek duidelijk dat in 94% to 96% van de gevallen ouders grove schuld in de schoenen geschoven zonder dat de belastingdienst ENIG bewijs heeft, laat staan een vervolging of een veroordeling.

Dus "Is dit nog nieuws?" Blijkbaar is dit voor JOU nog nieuws. Loopt sinds 2013, en de verdachte Lodewijk Asscher heeft al publiekelijk bekend EN zijn verontschuldigingen aangeboden. Dat jij deze ouders die NIETS misdaan hebben over voor jouw vermaak door het slijk haalt, zegt veel over jou. Dat jij denkt dat deze ouders dit aan zichzelf hebben te danken ook.

Ik hoop dat jij nooit hoeft mee te maken hoe het is loonbeslag te hebben, je auto wordt weggesleept, je baan, relatie en huis kwijt te raken, allemaal omdat de overheid zich niet aan de wet houdt, en daarna dat bedekt met de Rutte doctrine door het bewijs niet te delen met ouders, advocaten, journalisten, Kamerleden en rechters. En dat niet een paar dagen, maar meer dan ZEVEN jaar.

Ik hoop oprecht dat Rutte het licht ziet, en zijn functie inlevert, kunnen we daarna de rechtstaat herstellen.