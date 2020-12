Want aftreden maakt alles veel minder erg?

Want aftreden is gewoon een perfect einde aan dit kabinet?

Want aftreden omdat we dat gewoon graag willen?

Want aftreden als statement dat we dat gewoon kunnen eisen en het dan ook gebeurt?

Want aftreden van Kok II na de Srebrenica zaak maakte dat opeens ook veel minder erg?

Asscher was Minister gedurende deze zaak. Die zit niet eens in het kabinet nu. Aftreden is een nutteloze actie die het land onnodig 3 maanden stuurloos maakt. Dat laten we lekker aan de Belgjes over.

Hier gewoon de boel fatsoenlijk afronden met die slachtoffers en de top-100 belastingambtenaren per direct met pensioen sturen. Daar hebben we veel meer aan.