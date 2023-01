Het blijft me verbazen hoe sommigen de *frauderende* belastingdienst blijven verdedigen. Toeslagenfraude oplossen door de belastingdienst te laten frauderen is net zoiets als moord tegengaan door de politie te laten moorden.

Wat ik wel mis in alle kritiek op dit schandaal is de oorzaak. De kern van het probleem is namelijk het hele belastingen- en toeslagen- circus zelf.

- Elke Nederlander betaalt minimaal een tiental verschillende belastingen, heffingen, BTW, kwartjes-van, etc; die ze soms (deels) terug kunnen krijgen; of vrijstelling voor kunnen krijgen. Dat laatste is afhankelijk van oa inkomen, persoonlijke situatie, spaargeld, huis, etc.

- Daartegenover staan ook minimaal een tiental verschillende uitkeringen, toe- en bij- slagen, subsidies, etc. Die ook allemaal weer afhankelijk zijn van inkomen, persoonlijke situatie, spaargeld, huis, etc.

Dit systeem is zo ingewikkeld geworden dat klokkenluiders bij de belastingdienst ruim 10 jaar geleden al aangaven dat ze er zelf niet meer uitkomen. Niet in de laatste plaats door personeelstekorten. Er is dus een systeem opgetuigd waar de experts die het hebben bedacht al niet uitkomen; laat staan de gemiddelde Nederlander. Dat is natuurlijk ideaal voor fraudeurs die de tijd hebben om elke cent te jatten die ze kunnen. Zet daar wat "gesloten gemeenschappen" op en je schatkist wordt leeggetrokken.

Dit systeem is dus enerzijds peperduur omdat het extreem ingewikkeld is en anderzijds omdat het extreem fraudegevoelig is. Twee hele goede redenen om ermee te stoppen.

De derde goede reden ermee te stoppen is dat dit onrechtvaardig is. Mede dankzij de hoogste belastingen ter wereld krijgt inmiddels iets van 90% van de Nederlanders toeslagen. Mensen die door een overuurtje iets teveel verdienen kunnen honderden of duizenden euro's worden gekort op hun toeslagen; vaak achteraf. Ook toeslagen van werkgevers voor zwaar, vies, gevaarlijk of onregelmatig werk kunnen teniet gedaan worden door kortingen op de overheidstoeslagen van werknemers. Terwijl we het dan hebben over werknemers die meetbaar korter leven door hun beroep.

Dat is alles behalve sociaal.

Een vierde probleem is dat werken niet meer loont. Het is algemeen bekend dat parttimers in veel sectoren meer verdienen dan fulltimers; en dat bijstandsmoeders vaak meer "verdienen" dan werkende moeders. Dat is naast onechtvaardig ook desastreus voor onze samenleving. Geld is niet gratis, groeit niet aan bomen. Al 30 jaar lees ik over de armoedeval van werklozen die door te gaan werken minder geld overhouden, maar er is nog steeds niks aan gedaan.

Integendeel; vrij snel na het toeslagenschandaal besloot het kabinet om nòg een schandaal te gaan creëren. Om de te hoge energiebelastingen (deels) te compenseren wordt er met energietoeslagen gesmeten. Benieuwd hoelang het duurt voor daar een Bulgarenfraude en een energietoeslagenschandaal uit rollen.