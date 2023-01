Het slechte nieuws: de sterfte in Nederland was in het hele jaar 2022 niet zo hoog als in de week van 19 tot en met 25 december. Er gingen maar liefst 4126 mensen dood, meer dan 950 boven het verwachte aantal voor die week. Daarmee haalde week 51 het record van week 50, toen de oversterfte ook al opvallend hoog was, uit de boeken. Het goede nieuws: de piek lijkt voorbij, want de week daarna overleden 'maar' 3800 mensen. Dat betekent dat er nog steeds oversterfte was, maar niet meer de hoogste oversterfte van het jaar. De grote vraag is natuurlijk: hoe kan dit? De onlangs door de minister aangekondigde onderzoeken richten zich op de oversterfte in 2020 en 2021, maar de verklaring daarvoor lijkt juist relatief eenvoudig: het begint met een C en het eindigt op 'orona'. Maar wij willen graag weten hoe het met de huidige, maandenlang aanhoudende oversterfte zit. Gelukkig zijn we niet de enige.

Draadje!