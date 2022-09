Zoals u vorige week al op de GeenStijl las is er in Nederland nog steeds sprake van een opvallende oversterfte. En zoals wij al schreven is het niet zo makkelijk daar een eenduidige verklaring voor te geven: "Je zou haast gaan vermoeden dat er iets achter zit, namelijk een complexe combinatie van factoren." Bij de Volkskrant hebben ze een expert gebeld, en die zegt eigenlijk precies hetzelfde. "Het is denkbaar, zegt Van Gaalen, dat de oversterfte uiteindelijk niet één oorzaak heeft, maar een hele reeks: een beetje van dit, een beetje van dat." Maar goed, 'denkbaar' en 'vermoeden' zijn niet echt passende woorden bij een sterftecijfer dat iedere week een paar honderd doden boven de verwachting ligt. Er is dus meer onderzoek nodig, maar dat onderzoek komt er maar niet omdat de GGD (u weet wel, de club die tijdens de pandemie al uw data aan iedereen met een laptop lekte) en het RIVM privacybezwaren hebben.

"‘We constateren dat het oversterfteonderzoek niet goed kan plaatsvinden. Daarmee is de motie-Omtzigt niet uitvoerbaar.’

Was getekend: [hoogleraar] transparantie in de zorg aan de Universiteit van Tilburg en programmaleider bij onderzoeksinstituut Nivel Robert Verheij, met achter zich onderzoeksfinancier ZonMW en een groep experts die zich de laatste maanden over de kwestie probeerde te buigen. Probéérde, want het lukt dus niet om de onderste steen boven te krijgen, constateert de groep. Onafhankelijke onderzoekers hebben geen overzicht welke overledenen wel of niet gevaccineerd waren, wie al dan niet werd getest op corona en wat de uitslag daarvan was."

Je zou haast een patroon zien, namelijk het patroon dat de overheid wél graag op alle mogelijke (digitale) manieren allerlei informatie over haar burgers verzamelt, maar vervolgens terugschrikt als burgers zelf die data willen gebruiken om er iets nuttigs mee te doen, zoals onderzoek naar oversterfte. Alsof het vanuit burgerperspectief helemaal niet erg is als de GGD en RIVM alles over u weten, omdat die van de overheid zijn en dus heel voorzichtig met uw data omgaan.

"Kenniscentra zoals het RIVM, maar ook GGD’s, zorgverzekeraars en zorgorganisaties zouden als moeder de hen op hun data zitten. Omwille van de privacy, maar volgens critici zoals Verheij kunnen er ook strategische belangen meespelen. Informatie is macht, immers. Wie zijn data te makkelijk openstelt, kan projecten mislopen, onderzoeksgeld aan zijn neus voorbij zien gaan en maakt zich bovendien kwetsbaar voor pottenkijkers en concurrenten."

Allemaal niet waar volgens het RIVM. Privacy lijkt, met wat er nu bekend is, niet heel besmettelijk. Privacy lijkt ook niet makkelijk van mens op mens overdraagbaar.

En dan krijg je: deze crack