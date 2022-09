Vanaf week 11 is er idd oversterfte. in de weken 11 tm 15 gemiddeld ca 450 per week, daarna gemiddeld 200 (redelijk constant 200 +/- 125). Hoge temperaturen zorgen voor oversterfte maar dat was in 2020 ca 600 voor de hele warmteperiode. Is nu wat langer dus maak daar 1.200 van, hou ik sinds week 11 toch een oversterfte van 4.800 over. Ik heb gechecked of er in de mentale sfeer wat kan spelen maar die cijfers zijn te laag om deze oversterfte te kunnen verklaren. Ik kan maar 2 oorzaken bedenken: covid is endemisch geworden en zorgt permanent voor een sterftekansverhoging met ca 6% of het is het effect van uitgestelde / niet verleende zorg tijdens 2020/2021. In dat geval zou over 1 a 2 jaar de oversterfte weer terug moeten lopen. Alleen zie ik in de sterfteoorzaken statistiek (beschikbaar t/m april dus eigenlijk niet geschikt voor deze vergelijking) geen oplopende sterfte bij de overige aandoeningen en wel bij longaandoeningen/covid-sterfte/onbekend. Dus mijn conclusie is dat covid permanent voor hogere sterftekansen gaat zorgen. Dus pensioenen kunnen weer omhoog en er komen wat meer woningen beschikbaar maar u kunt minder vaak bij de grootouders langs. Nu maar hopen dat die lagere pensioenlasten en vrijkomende woningen goed ingezet worden door ons uitmuntende, immer vooruitstrevende en altijd in het belang van de bevoling denkende, kabinet.