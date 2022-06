Ik geloof niet dat Geenstijl toelaat dat ik links opneem in een comment, dus ik doe het maar even zo.

Als je googlet voor iknl aml (iknl staat voor integraag kankercentrum nederland), dan vind je een fantastische grafiek onder het kopje indicentie met jaarlijkse aantallen AML.

Dan zul je direct zien dat de trend al sinds 1990 stijgende is.

Weet ook dat volgens de website kanker punt nl er in 2021 975 gevallen AML waren, wat precies in de trend past van die grafiek.

Oftewel: ja, het aantal AML gevallen neemt jaarlijks toe, maar dat is een trend die zeker al 30 jaar gaande is (mogelijk nog veel langer).

Mijn beste speculatie over de oorzaak van de toename in AML: we hebben steeds meer ouderen in Nederland. Want, AML is vooral een ouderenziekte.

Maar let op: dat laatste is speculatie van mij, ik heb het niet onderzocht, het is alleen maar een idee dat aardig lijkt te passen bij de trend van AML toename sinds zeker 1990.