Een welgemeende 'ach' maar een nog net iets gemeende 'HAHA' voor de (w)arme klimaatactivisten van Geef Tegengas, bekend van niet sporen. Die wilden vandaag en morgen de Rotterdamse haven blokkeren (deden ze al vaker) voor het klimaat, maar het klimaat laat het niet toe. Derhalve moeten klimaat en uiteraard ook 'genocide' eventjes wachten tot het weer een paar graden koeler is in Nederland. Geef Tegengas schrijft op Insta: "Helaas zien we ons door de extreme hitte als gevolg van klimaat verandering genoodzaakt onze massa actie op 26 en 27 af te lassen (nogal een warme bezigheid, dunkt ons, red.)." En dat terwijl er doorgaans juist sproeiers aanwezig zijn ter verkoeling. Zo blijkt het zonnetje machtiger dan een beetje zonnebrand, een petje, een fles water en het doorzettingsvermogen van de intersectionele klimaatactivist. Het goede nieuws voor hen: het klimaat verandert! Dus er komt vast wel een volgende keer.