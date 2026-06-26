achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

LOL. Klimaatactie afgelast vanwege KLIMAAT

Klimaat geeft tegengas

Een welgemeende 'ach' maar een nog net iets gemeende 'HAHA' voor de (w)arme klimaatactivisten van Geef Tegengas, bekend van niet sporen. Die wilden vandaag en morgen de Rotterdamse haven blokkeren (deden ze al vaker) voor het klimaat, maar het klimaat laat het niet toe. Derhalve moeten klimaat en uiteraard ook 'genocide' eventjes wachten tot het weer een paar graden koeler is in Nederland. Geef Tegengas schrijft op Insta: "Helaas zien we ons door de extreme hitte als gevolg van klimaat verandering genoodzaakt onze massa actie op 26 en 27 af te lassen (nogal een warme bezigheid, dunkt ons, red.)." En dat terwijl er doorgaans juist sproeiers aanwezig zijn ter verkoeling. Zo blijkt het zonnetje machtiger dan een beetje zonnebrand, een petje, een fles water en het doorzettingsvermogen van de intersectionele klimaatactivist. Het goede nieuws voor hen: het klimaat verandert! Dus er komt vast wel een volgende keer.

De 'chille hang out' gaat door!

connecteren
Tags: klimaatactivisme, geef tegengas, afgelast, haven rotterdam
@Dorbeck | 26-06-26 | 18:00 | 110 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

NIEUWJAARSDUIK SCHEVENINGEN AFGELAST wegens verwachte harde wind

Je mag niet eens meer een degelijke verdrinkingsdood sterven in ijsgolven van zo'n 3 meter hoog in de branding

@Spartacus | 30-12-24 | 18:00 | 91 reacties

Recordmaand! 23 ton coke en 1500 kilo heroïne onder uw neus vandaan getrokken

Openbaar Ministerie nou Openbare Miniserie over COKE EN HEROÏNE zul je bedoelen!

@Spartacus | 24-02-21 | 14:30 | 0 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.