Zucht. Vooruit dan maar, nog een keertje voor al die obsessiev kudtwappies: er gaan niet meer jonge mensen 'plotseling dood' dan anders. Er gaan altijd jonge mensen plotseling dood, dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Er is geen enkele aanwijzing dat er meer mensen 'plotseling' sterven. Het is nu alleen zichtbaarder als iemand plotseling sterft door social media en de obsessieve aandacht die wappies er aan geven. In heel 2022 zijn in NL een handjevol mensen 'plotseling doodgegaan'. Ongeveer evenveel als in 2021, 2020, 2019, 2018, etc etc etc. Vergeet ook niet dat social inmiddels meer mensen 'plotseling dood' verklaart dan er in werkelijkheid gaan. Niet elk filmpje waarin iemand neervalt is een dode, de meesten vallen flauw of hebben een epileptische aanval.

Bovendien, van de (jonge) mensen die plotseling doodgaan is een oorzaak al snel bekend: topsporters die in bloedhitte trainen bijvoorbeeld, sowieso topsporten, drugsgebruikers op festivals, etc.