In heel november overleden 10 procent meer mensen dan verwacht. Maar de oversterfte was lager dan in oktober. In vier van de vijf weken lag het aantal overledenen zo ver boven het interval van gewone fluctuaties, dat er sprake was van oversterfte. Maar de oversterfte was lager dan in oktober. De oversterfte in november was hoger dan de oversterfte in september. Maar de oversterfte was lager dan in oktober. De sterfte onder 80-plussers was 9 procent hoger dan verwacht. Maar de oversterfte was lager dan in oktober. De sterfte onder 65- tot 80-jarigen was 12 procent hoger dan verwacht. Maar de oversterfte was lager dan in oktober. De sterfte onder 65-minners was 7 procent hoger dan verwacht. Maar de oversterfte was tenminste lager dan in oktober!