De AVG maakt onderscheid tussen 'nice to know' en 'need to know'. Volgens mij past de kwestie oversterfte in de laatste categorie. Dan is analyse op basis van geanonimiseerde datasets heel goed mogelijk binnen de wet. Je zit potvolblomme in de nasleep van een pandemie, dit wil je toch weten?

Blijkbaar niet. The answer to why is always a lie..