Toen had je ook al koraal. Die heeft ook de Trias-Jura-uitsterving overleefd. Die heeft zelfs de Permiaanse Uitsterving overleefd.

"The Permian–Triassic (P–T, P–Tr)[3][4] extinction event, also known as the End-Permian Extinction[5] and colloquially as the Great Dying,[6] formed the boundary between the Permian and Triassic geologic periods, as well as between the Paleozoic and Mesozoic eras, approximately 251.9 million years ago."

"Corals first appeared in the Cambrian about 535 million years ago."

Maar koraal is tegenwoordig een push-over, heb ik begrepen. Die gaat dood door de verzuring van de oceanen door dat extra poepje CO2 dat wij kennelijk laten. Is dat niet eigenaardig?