Daar zijn we weer. Het RIVM rept van een 'mogelijk begin' van de najaarsgolf van corona, en dan weet u: de najaarsgolf van corona is begonnen. Dat betekent voorlopig wél meer besmettingen en meer opnames in de ziekenhuizen, maar (net zoals tijdens de zomergolf) gelukkig nog géén grote stijging van het aantal mensen met corona op de IC's. En nu maar hopen dat dat zo blijft, want mocht het alsnog misgaan dan zijn we daar uiteraard niet op voorbereid. Het RIVM adviseert vooral kwetsbaren en medewerkers in de zorg zich te vacc... WAAAAT ANGELA DE JONG HEEFT CORONA HELP MENSEN HELP ALARMFASE 5 ANGELA DE JONG CORONA SLUIT RAMEN EN DEUREN NU IS HET ECHT REDDE WIE ZICH REDDEN KAN VROUWEN EN KINDEREN EN RISISCOGROEPEN EERST!!!